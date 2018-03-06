Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, hakemlerin de hata yapabileceğini belirterek, "Hataların asgariye düşürülmesini istiyoruz" diye konuştu. Osmanlıspor’un Brezilyalı futbolcusu Luiz Carlos ise, "Herkes birbirini yenebilecek konuma geldi" dedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ile Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos, Batıkent Tesisleri’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Spor Toto Süper Lig’de 21 puanla 17. sırada yer alan Osmanlıspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, Kasımpaşa maçına çok sayıda oyuncusundan yoksun çıktığını belirtti. Buz, "Kasımpaşa sahasında son 3 maçını kazanmıştı. Doğru bir oyunla beraberliği hak etmiştik ama son andaki pozisyonla galibiyeti de yakalayabilirdik. Öncelikle kendimize bakmamız gerekiyor. Oyunumuzu geliştirmemiz, doğruları daha fazla yapmamız gerekiyor. Karşıdaki ekibi iyi analiz etmemiz, stratejik olarak doğruları bulup, bunların üzerine gitmeliyiz. Son haftalarda da bunu yaptığımızı düşünüyoruz. Diğer takımlara bakmadan, elimizdeki kaderimizi değiştirme fırsatını kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HATALARIN ASGARİYE DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Hakemlerin de hata yapabileceğini belirten İrfan Buz, "Orada yanlış yoktur. Hata farklı, yanlış farklı bir olay. O yüzden hep iyimser tarafına bakmak istiyoruz. Hakkaniyetli bir şekilde müsabakaların sonuçlanmasını ve hataların asgariye düşürülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BURSASPOR İLE SAHAMIZDA OYNUYORUZ VE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Bursaspor maçı ve sakat futbolcuların durumları hakkında bilgi aktaran Buz, "Bursaspor ile sahamızda oynuyoruz ve bizim için çok önemli bir maç. İyi hazırlanıp, üç puan almayı hedefliyoruz. Umar cezalıydı, bu hafta geri dönüyor. Serdar Gürler’in durumu da iyi görünüyor. Avdija Vrsajevic soru işareti, Numan Çürüksu geri dönüyor. Özer Hurmacı bu hafta bizimle olamayacak, yırtığı var. Zaten son haftalarda da tam olarak sakatlığından dolayı randıman alamadık. Payam yetenekli bir futbolcu. Fiziksel anlamda üzerine koyması gerekiyor. İran liginden geldi, ligimiz kolay bir lig değil. Sert bir lig olduğu için fiziksel olarak daha iyi olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

LUİZ CARLOS: "ÖNÜMÜZDEKİ HER MAÇA AYRI AYRI BAKMAMIZ GEREKİYOR"

Spor Toto Süper Lig’de rahat bir konumda olmadıklarını dile getiren Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos, konuşmasında şunları kaydetti:

"Gerçekten çok zor maçlar oynayacağız. Önümüzdeki her maça ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Kendine güvenen, birbirine seven bir ekip var. Kendimize olan güvenimizi sahaya yansıtırsak, önümüzdeki maçların sonuçlarına yansıyacaktır. Bu durumdan zorlu da olsa kurtulabileceğimizi düşünüyorum."

"HERKES BİRBİRİNİ YENEBİLECEK KONUMA GELDİ"

Kolay maçlar oynamayacaklarını ifade eden Luiz Carlos, "Çünkü artık herkes birbirini yenebilecek bir konuma geldi. Hiç kimse kendini rahat hissetmiyor. Ciddiyetle ve kendimize güvenle sahaya çıkarsak istediğimiz sonuçları elde edebiliriz. Tek istediğimiz iyi bir şekilde bu durumdan kurtulmak" dedi.

"GALİBİYETE DAHA YAKIN OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Bursaspor maçına da değinen Carlos, "Hem bizim hem de onlar için çok zorlu bir maç olacak. Ancak bizim ufak bir avantajımız var, evimizde oynuyoruz. Galibiyete daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Onlara zorlu bir maç yaşatmak ve sonunda da kazanan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

(Seyid Fatih Poyraz - Mustafa Apaydın /İHA)