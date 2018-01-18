Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu ile anılarını anlattı

Tedavi gördüğü hastanede iki ay önce hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, Bağcılar Belediyesi ve Balkanlara Vefa Derneği’nin düzenlediği özel bir programla anıldı. Anma törenine Dünya Şampiyonu olan milli halterciler Halil Mutlu ve Taner Sağır da konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar, özel hayatından sporcu kişiliğine kadar her yönüyle Naim Süleymanoğlu’nu hakkında konuştu.

Haltere başlama hikayesi ve sonrası Naim Süleymanoğlu ile olan anılarını anlatan dünya şampiyonu milli halterci Halil Mutlu, halteri sevmesinde en büyük etkenin Naim Süleymanoğlu olduğunu söyledi. Süleymanoğlu’nun sadece Türkiye’de değil, dünya da halter alanında çok kıymetli bir sporcu olduğunu ifade eden Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu ile yaşadığı özel bir anıyı da ilk kez anlattı.

“NAİM AĞABEY SAYESİNDE CEZA ALIP KAMPTA KALAN TEK SPORCU OLDUM”

İzmir’de kampta oldukları bir dönemde kamptan kovulduğunu anlatan Halil Mutlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “İzmir’de kamptayız. Ben çok disiplinli bir sporcuydum. Şu an ki eşim o zaman kız arkadaşımdı. Aramızda limoni bir şeyler oldu. Naim ağabeye sürekli söylerdim; ‘Şu kamptan beni bir kovsalar da gidip kız arkadaşımla aramı düzeltsem’ diye dertleşirdim. O Ankara’daydı. Bilerek yapmadığım bir hatadan dolayı yönetim olarak beni kamptan atma kararı aldılar. Normalde büyük bir ceza bizim için. Naim ağabeye ‘Başka bir şeye dua etseymişim olacakmış’ dedim. Ne oldu dedi. Kamptan kovuldum dedim. Niye seviniyorsun dedi. Ağabey kız arkadaşımla barışacağım dedim. Naim ağabey bensiz yapamazdı. O da gitmiş federasyon başkanını aramış. Demiş ki; ‘Siz bunu gönderiyorsunuz ama adam çok mutlu. Ona ceza vermek istiyorsanız kampta kalsın.’ Yarım saat sonra bana telefon geldi cezamı yenilendiğini ve kampta kalacağımı söylediler. Bunu sadece Naim ağabeyle paylaşmıştım. Odasına gittim ‘Ağabey sen mi yaptın?’ dedim. Evet dedi. Normalde ceza alması gereken kamptan atılır, ben ceza alıp kampta kalan tek sporcuyum bizim camiada. Bu da Naim ağabey sayesinde oldu.”

Anma programına konuşmacı olarak katılan bir diğer dünya şampiyonu milli halterci Taner Sağır da halter hayatını ve Naim Süleymanoğlu ile ilgili duygularını dile getirdi. Anma programına katılan vatandaşlar da Naim Süleymanoğlu hakkındaki merak ettikleri soruları Halil Mutlu ve Taner Sağır’a sordu.