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"Hakem raporuna göre hükmen mağlubiyet çıkabilir"

Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşananları değerlendirdi. Hakem raporunun belirleyici olduğunu söyleyen Çulcu, rapora göre hükmen mağlubiyetin çıkabileceğini söyledi. Çulcu, Pepe’nin kırmızı kartının da geçerli olduğunu söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 23:53
"Hakem raporuna göre hükmen mağlubiyet çıkabilir"

Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşananları değerlendirdi. Hakem raporunun belirleyici olduğunu söyleyen Çulcu, rapora göre hükmen mağlubiyetin çıkabileceğini söyledi. Çulcu, Pepe’nin kırmızı kartının da geçerli olduğunu söyledi.

Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı ve eski hakem Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olayları İHA’ya değerlendirdi. 2024 aşamasında ortaya çıkan görüntülerin, Avrupa’nın 6. büyük ligine yakışmadığını ifade eden Çulcu, "Hiç yaşanmasını istemediğimiz olaylar. Nihayette bu bir oyundur. Rekabet tabii ki olacaktır ama bu olayları tasvip etmiyoruz. Hakem Mete Kalkavan maçın devamı için çok uğraştı ama sonunda soyunma odasına gitti. Şenol Güneş’e geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"METE KALKAVAN ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan’ın mücadeleyi tamamlamak için elinden geleni yaptığını sözlerine ekleyen Çulcu, "Mete Kalkavan, maçın oynanması için ciddi uğraş verdi. Korner atışlarında Fenerbahçe tribünlerinden atılan cisimler esnasında, hakem elinden geleni yaptı. Burada Fenerbahçeli oyuncuların sağduyulu yaklaşımları da dikkat çekti. Ama maalesef istenmeyen olaylar oldu. Maçın 55. dakikasında Beşiktaş kulübesinin arkasında patlak veren olaylar nedeniyle ciddi kargaşalar oldu. Bu dakikadan sonra da hakem maçı tatil etti. Hakem yazacağı raporda karşılaşmayı hangi gerekçeyle tatil ettiğini açıklayacaktır. TFF de bu ifadeler doğrultusunda kararını verir" dedi. Çulcu ayrıca, özellikle sosyal medyada herkesin sorduğu Pepe’nin kırmızı kartına da açıklık getirdi. Maçın yarım kalmasının bir şeyi değiştirmeyeceğini söyleyen Çulcu, Pepe’nin kırmızı kartının geçerli olduğunu söyledi.

"DAHA ÖNCE ALINAN KARARLAR ÖRNEK GÖSTERİLİP, HÜKMEN MAĞLUBİYET VERİLEBİLİR"

Fenerbahçe’nin hükmen mağlup olup olmayacağıyla ilgili olarak da konuşan Çulcu, "Yaşanan olaylardan sonra hakem Mete Kalkavan’ın karşılaşmayı yeniden oynatması söz konusu olamaz. Ama burada soyunma odasına gidiş sebebini belirten ifadesi çok önemli. Hakemin raporunun gereçkesi çok önem arz ediyor. Bunu söyleme sebebim şu, eğer hakem maçı tatil etmeyip, Beşiktaş takımı soyunma odasına gittiyse, burada durum değişebilir. Ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hakem kararının ardından soyunma odasına gittiklerini belirtti. Böyle olduğunda, hakemin maçı tatil ettiği anlaşılıyor. Eğer Mete Kalkavan, raporunda "Saha olaylarından dolayı maçın devamına sağlıklı bir ortam bulamadım" derse, bu durumda, daha önce alınan birçok kararda olduğu gibi, Fenerbahçe hükmen mağlup olur" açıklamasını yaptı.

(Bozhan Memiş /İHA)
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