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“Hakem kararlarında standartsızlık söz konusu”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, hakem kararlarında standartsızlık olduğunu söyledi.

16 Mart 2018 Cuma 23:16
“Hakem kararlarında standartsızlık söz konusu”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, hakem kararlarında standartsızlık olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleden mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Özdeş, “Maçın ilk bölümüne istediğimiz gibi başladık. Son vuruşlarda becerili olamadık. Öne geçmemiz gerekiyordu. Daha basit oynamamız gerektiği dakikalarda gol yedik. İkinci yarıda Bernard oyun dışı kaldı. İkinci golü yedik 2-0 geri düştük. 2-0’dan sonra oyuncularım doğru oynamaya başladılar. Birinci bölgeye doğru gitmeyi başardık. Pozisyon bulduk ve daha sonra 2-2 olmasına rağmen maçı kazanmak için oynayarak, risk aldık. Kötü paylaşımlarla 3-2 geri düştük ve döndürme çabamız yetmedi” şeklinde konuştu.

“STANDARTSIZLIK SÖZ KONUSU”

Deneyimli teknik direktör, karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili olarak, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda oynanan Antalyaspor maçını anımsatan bir maç oldu. O maçta da kötü bir kırmızı kart vardı. Bernard’ın kartı doğruydu. Bugün kazanmış olsaydık ikinci yarıda en fazla puan toplayan 3. takım olacaktık. Geçtiğimiz 4 maçta görmedikleri penaltıları verdiler. Bernard’ın pozisyonunda bir standartsızlık söz konusu. Görüntüleri tekrar seyrediyorum ve Sakıp ile tekrar konuştum pozisyona penaltı diyor. Antalyaspor’u kutluyorum devam edeceğiz. Kötü maç kaybettik. Kazansaydık yukarı çıkacaktık. Kasımpaşa mücadeleye devam edecek. Umuyorum ki istediğimiz puanları önümüzdeki 8 maçlık periyotta toplarız."

(Bora Akyol - Oğuzhan Ort /İHA)
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