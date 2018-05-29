Hakan Çalhanoğlu iftarını ’Köksal Baba’yla yaptı

A Milli Takımın ve İtalya’nın Milan kulübünün yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, ’Sen Anlat Karadeniz’ dizisinin ’Yangaz’ı Furkan Atasoy ile birlikte sosyal medya fenomeni ’Köksal Baba’ lakaplı Köksal Bektaşoğlu’nu ziyaret etti.

Kendine has hareketleriyle kısa sürede sosyal medyada fenomen olmayı başaran ve takipçi sayısı ile bir çok ünlü siyasetçi, sanatçı ve futbolcuyu geride bırakan ’Köksal Baba’ lakaplı Köksal Bektaşoğlu’nu A Milli Takımın ve İtalyan Milan Kulübünün yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ziyaret etti. Futbol sezonunun sona ermesiyle birlikte önce memleketi Bayburt’a gelen ünlü oyuncu daha sonra eşinin memleketi Giresun’da ziyaretlerde bulundu. Yaklaşık 1 haftadır bölge gezisi yapan Çalhanoğlu, daha sonra Trabzon’da internet üzerinde takip ettiği ve sürekli görüştüğü sosyal medya fenomeni olan ’Köksal Baba’ya iftarda konuk oldu. Ünlü futbolcuya özel bir televizyon kanalında yayınlanan ’Sen Anlat Karadeniz’ filminin ’Yangaz’ı Furkan Atasoy ve sanatçı arkadaşı Buğrahan Denizoğlu da eşlik etti.

Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı buluşmada, Hakan Çalhanoğlu’nun karşısında gören ’Köksal Baba’ ilk başta şaşkınlık yaşadı. Daha sonra ünlü futbolcuya sevgi gösterip şakalaşan ’Köksal Baba’nın yakın dostu Süleyman Köse ve arkadaşları konuklarını iftar organizasyonunda ağırladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU, ’KÖKSAL BABA’YI TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜRDÜ

İtalya’nın Milan Kulübünde forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Milan’daki takım arkadaşları tarafından da oldukça sevilen ’Köksal Baba’ya yaptığı ziyareti takım arkadaşlarına canlı olarak aktardı. Telefon üzerinden yapılan canlı yayında kaleci Gianluigi Donnarumma ile konuşan sosyal medya fenomeninin sinirli hareketleri ise dikkat çekti.

OYUNCAK SİLAHI İLE HAKAN ÇALHANOĞLU’NU KORKUTTU, KOLTUĞUNDAN KALDIRDI

Sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda kullandığı masadaki koltuğa Hakan Çalhanoğlu’nun oturduğunu gören ’Köksal Baba’ yıldız oyuncuyu ilk başta şaka yollu uyardı. Çalhanoğlu’nun koltuğunda oturup kendisi gibi raçon kesmesine dayanamayan sosyal medya fenomeni odadaki masanın çekmeçesine açarak aldığı oyuncak silahı ile yıldız oyuncuyu koltuğundan kaldırarak oyuncak silahını masanın üzerine bıraktı ve onunla şakalaştı.

"İLK DEFA BULUŞTUK"

Sosyal medya fenomeni ’Köksal Baba’ lakaplı Köksal Bektaşoğlu ile ilk defa buluştuğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, Karadeniz Bölgesi’nin çok güzel olduğunu belirterek, "İnsan memleketini özlüyor. Bayburt benim memleketim. Giresun’da eşimin. Trabzon’da da ’Köksal Baba’yı görmek nasip oldu. İnternet üzerinde kendisini sürekli görüyordum. İyi bir takipçisiyim. Zaman zamanda görüşmelerimiz oldu ama ilk defa onu canlı görmek bana şeref verdi çok mutlu oldum" dedi.

KÖKSAL BABA’YI İTALYA’YA DAVET ETTİ

Milan’daki takım arkadaşlarının da ’Köksal Baba’yı çok sevdiğini belirten Çalhanoğlu, "Milan’daki takım arkadaşlarım da onu çok seviyor. Buradan da onu seven takım arkadaşlarımla görüştürdüm. Sağolsun Süleyman Köse abimiz de bizim için iyi bir organizasyon yaptı. Birlikte iftar yaptık. Güzel vakit geçirdik. Teknik direktörümüz Gattuso ve oyuncu arkadaşlarımın hepsi Köksal Baba’yı tanıyor. Çok seviliyor. Köksal Baba’yı İtalya’ya davet ettik inşallah önümüzdeki sezon misafirimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Çalhanoğlu, ziyarette ’Köksal Baba’ya A Milli Takım’da giydiği 10 numaralı formasını imzalayarak hediye etti. ’Köksal Baba’ ise yıldız oyuncuya ziyaretlerinden dolayı üzerinde resimlerinin bulunduğu tişört ve çeşitli hediyeler verdi.

(İHA)