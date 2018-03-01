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Haftanın maçında düdük Halis Özkahya’da

Spor Toto Süper Lig’de 24. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.

01 Mart 2018 Perşembe 12:39
Haftanın maçında düdük Halis Özkahya’da

Spor Toto Süper Lig’de 24. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 2, 3, 4 ve 5 Mart’ta oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklandı. 5 Mart Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçında Halis Özkahya düdük çalacak. Zorlu karşılaşmada Özkahya’nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

Süper Lig’de 24. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Bursaspor - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

...

3 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Ali Palabıyık

19.00 K. Karabükspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

...

4 Mart Pazar

13.00 Gençlerbirliği - A. Alanyaspor: Barış Şimşek

16.00 Atiker Konyaspor - E. Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe - T. M. Akhisarspor: Arda Kardeşler

19.00 Antalyaspor - D. G. Sivasspor: Bülent Yıldırım

...

5 Mart Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Halis Özkahya

(İHA)
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