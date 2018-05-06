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Guidetti: Kalbimizle oynadık

CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank’ın başantrenörü Giovanni Guidetti, dün yarı finalde zorlandıklarını ancak bugün kalpleri ile mücadele ettiklerini ve kazandıklarını söyledi.

06 Mayıs 2018 Pazar 23:26
Guidetti: Kalbimizle oynadık

CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank’ın başantrenörü Giovanni Guidetti, dün yarı finalde zorlandıklarını ancak bugün kalpleri ile mücadele ettiklerini ve kazandıklarını söyledi.

CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj’ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank’ta Başantrenör Guidetti maç sonrası açıklamalarda bulundu. Mutlu olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Bugün farklı bir final maçı oldu. Tabii ki VakıfBank ile CSM Volei Alba arasında fark var. Takımım dün gerçekten Imoco Volley karşısında çok zor bir maç oynadı. Biz kalbimizle oynadık. Bu çok önemli. Dün çok zordu. Bugün ise herkes çok mutlu" diye konuştu.

"GÖZDE DÜNYADAKİ EN İYİ KAPTAN"

Guidetti, bugün Gözde Kırdar’ın voleybolu bırakmasından dolayı biraz da mutsuz olduğunu söyleyerek, "Çünkü Gözde Kırdar voleybolu bıraktı. Onunla 9-10 yıldır her gün beraberdik. Gerçekten dünyadaki en iyi kaptan. Çünkü onunla günlerce hep çalıştık. Gerçekten bayanlarda en büyük kaptan" şeklinde konuştu.

Her zaman kazanmak istediklerini vurgulayan Guidetti, "VakıfBank hep çok iyi bir teknik ekibe ve çok iyi oyunculara sahip. Bu teknik kadroyla ve oyuncu kadrosuyla benim işim çok kolay" değerlendirmesini yaptı.

(Sabri Kalkar/İHA)
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