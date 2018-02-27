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"G.Saray Avrupa’ya gidemeyecek" iddialarına cevap

Galatasaray Kulübü, "finansal fair-play gerekleri yüzünden G.Saray Avrupa’ya gidemeyecek" iddialarına cevap verdi.

27 Şubat 2018 Salı 16:19
"G.Saray Avrupa’ya gidemeyecek" iddialarına cevap

Galatasaray Kulübü, "finansal fair-play gerekleri yüzünden G.Saray Avrupa’ya gidemeyecek" iddialarına cevap verdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Türk spor medyasında bazı kesimler ısrarla varsayımlar ve duyumlarla ülkemize futbolda Avrupa’dan yegâne kupalarını kazandıran, İstiklal Marşımızı dünyanın dört bir yanında gururla okutan, bayrağımızı en tepelerde dalgalandıran Galatasaray üzerinden kirli algı operasyonları yapmaktan vazgeçmemektedir. Bunun bir örneğine de 26 Şubat 2018 tarihinde A Spor TV kanalında yayınlanan ’Spor Artı’ programında Sayın Turgay Demir, futbol takımımızın gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacağına dair ‘duyumu’ ile imza atmıştır. Haber için evrensel kabul gören ölçütler; haberin doğru-güncel olması, kamu yararı gözetmesi ve kaynağından kontrol edilmiş olmasıdır. Söz konusu yorumda anılan ölçütlerin hiçbiri gözetilmemiştir. Galatasaray Sportif A.Ş. halka açık bir şirkettir. Bu tarz iddiaların amacının, kulübümüze zarar vermek olduğu aşikardır. Ancak altı çizilmesi gereken, gerçeklerle bağdaşmayan bu söylemlerin sadece Galatasaray’a değil, Türk sporuna ve ülkemize verdiği zarardır" denildi.

"YASAL HAKLARIMIZ SAKLI"

Finansal Fair Play ile ilgili UEFA ile görüşmenin 9 Mart tarihinde olacağının belirtildiği açıklamada, "23 Şubat 2018 tarihinde resmi sitemizde yer alan açıklamamızda belirttiğimiz gibi kulübümüzün Finansal Fair Play ile ilgili UEFA ile yapacağı resmi görüşme 9 Mart 2018’de olacaktır. Bu görüşmenin sonuçları da şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyuyla tüm detaylarıyla paylaşılacaktır. Ancak bu tarihten önce konuyla ilgili, Galatasaray Sportif A.Ş dışında yapılan her açıklama gerçek dışıdır. Halka açık bir şirket hakkında gerçekle uyuşmayan haberlerin (!) mali ve hukuki sonuçları olduğu açıktır. Bu nedenle bu asılsız iddiaların sahibi olan Turgay Demir hakkında hukuki sürecin başlatıldığını, buna bağlı olarak A Spor kanalı ile ilgili yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri yer aldı.

(İHA)
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