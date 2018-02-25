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Göztepe evinde Sivas’ı devirdi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı D.G. Sivasspor’u 1-0 mağlup etti.

25 Şubat 2018 Pazar 18:14
Göztepe evinde Sivas’ı devirdi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı D.G. Sivasspor’u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan Sabri’nin ortasında savunmadan çeken topla ceza sahası dışında buluşan Gouffran’ın şutunu kaleci Tolgan kornere çeldi.

27. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Andre Castro’nun şutu farklı şekilde auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası sol çaprazında Bifouma’dan topu kapan Demba Ba’nın uzaktan şık şutunda top sağ kale direğine çarparak filelere gitti. 1-0

65. dakikada Ziya’nın kullandığı serbest vuruşta top Günay’da kaldı.

70. dakikada Halil’in pasında Andre Castro ceza sahası dışında topla buluştu, Castro’nun sert şutunu Tolgahan kornere çeldi.

72. dakikada Robinho’nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Günay’da kaldı.

KÜNYE

Stat: Bornova

Hakemler: Mete Kalkava xx Ceyhun Sesigüzel xx Candaş Elbil xx

Göztepe: Günay Güvenç xx, Sabri Sarıoğlu xx, Kosanovic xx, Leo Schwechlen, Wallace Reis xx, Andre Castro xx, Andre Poko xx, Halil Akbunar xx( Scarione dk. 90 ?), Selçuk Şahin xx (Rajko Rotman dk. 68 xx), Gouffran xx (Tayfur Bingöl dk. 76 x) , Demba Ba xxx

Yedekler: Yavuz Aygün, , Ghilas, , Axel Thomas, Tanju Kayhan, Doğanay Kılıç, Kerem Keskin, Muhammed Durmuş

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar x, Ziya Erdal xx, Medjani xx, Dos Santos xx, Mattias xx, Ndinga xx, Henri Saivet xx (Emre Kılıç dk. 46 x), Hakan Arslan x, Bifouma xx (Arouna Kone dk. 70 x), Robinho xx, Zoro Cyriac x (Muhammet Demir dk. 86 ?)

Yedekler: Sergio Ramon, Ali Şaşal, , Mert Hakan Yandaş, , Hakan Bilgiç, Rybalka, Paul Papp, , Serkan Sarıkaya

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Demba Ba (dk. 35)

Sarı kartlar: Ziya Erdal (Sivasspor), Andre Castro, Gouffran, Poko, Tayfur Bingöl, Scarione

(Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri/İHA)
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