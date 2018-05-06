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Gözde Kırdar kupayla veda etti

VakıfBank ile CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk yaşayarak kariyerini noktalayan Gözde Kırdar, "Bence dünyadaki en şanslı insanım. Gerçekten öyle hissediyorum. İnanılmaz bir ailem var. İnanılmaz bir takımda yer aldım. Bütün sene kariyerim böyle noktalamayı hayal ettim" dedi.

06 Mayıs 2018 Pazar 23:26
Gözde Kırdar kupayla veda etti

VakıfBank ile CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk yaşayarak kariyerini noktalayan Gözde Kırdar, "Bence dünyadaki en şanslı insanım. Gerçekten öyle hissediyorum. İnanılmaz bir ailem var. İnanılmaz bir takımda yer aldım. Bütün sene kariyerim böyle noktalamayı hayal ettim" dedi.

CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj’ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank’ta kariyerinin son maçını oynayan Gözde Kırdar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan tecrübeli voleybolcu, "Bence dünyadaki en şanslı insanım. Gerçekten öyle hissediyorum. İnanılmaz bir ailem var. İnanılmaz bir takımda yer aldım. Aklımda bir soru işareti olup olmadığını lütfen kimse düşünmesin. Bütün sene kariyerim böyle noktalamayı hayal ettim. MVP hayal etmemiştim ama o da ekstra oldu. Tek isteğim kupalarla veda etmekti. Oynayarak, insanların beni takdir ettiği şekilde bırakmaktı hayalim. Ailem benimle gurur duysun istedim hep. Bana katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Hepsini çok seviyorum" diye konuştu.

Seremoniye giderken dizine bir şey olduğunu ifade eden Gözde, "Ama ne oldu bilmiyorum. Bundan sonra varsın olsun. Zaten evde oturacağım, eşim bakar artık" dedi.

Çok farklı ve güzel hayalleri olduğunu dile getiren Kırdar, "Benim çok farklı, çok güzel hayallerim var. Bence voleybola yeterince emek verdim. Gerçekten inanılmaz yorgunum. Tahmin dahi edemezsiniz. Ama olsun, her şeye değdi. Boynumdaki madalya, annemin, babamın gözündeki yaştan dolayı her şeye değerdi" ifadelerini kullandı.

(Sabri Kalkar/İHA)
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