Gomis durdurulamıyor

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Atiker Konyaspor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 25’e taşıdı.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, evinde karşı karşıya geldiği maçta Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların yıldızı Bafetimbi Gomis, Konya’yı da boş geçmedi. Gomis, 69. dakikada rakip fileleri havalandırdı. Başarılı golcü böylece gol sayısını da 25’e çıkardı.

Gomis, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı lig ve kupa maçlarında 28 gol kaydetti.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)