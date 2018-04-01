Gomis durdurulamıyor, 26. golünü attı

Galatasaray Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Trabzonspor karşısında attığı gollerle ligde gol sayısını 26’ya yükseltti.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında evinde mücadele ettiği Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis, boş geçmedi. Gomis, müsabakanın 60. dakikasında attığı golle takımının maçtaki ikinci kez gol sevinci yaşamasına neden oldu. Fransız golcü, böylece ligdeki gol sayısını 26’ya yükseltti ve gol krallığındaki liderliğini pekiştirdi.

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon bütün maçlardaki gol sayısını ise 29’a çıkardı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)