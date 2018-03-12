Gomis attıkça Galatasaray kazanıyor

Galatasaray, Fransız golcü Bafetimbi Gomis’in ligde gol attığı 15 maçın 13’ünde galip geldi.

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, takımı sırtlamaya devam ediyor. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılılar ile Konyaspor maçıyla birlikte bu sezon ligde 24 maça çıktı. Gomis, Konya filelerini de havalandırmasıyla ligdeki gol sayısını 25’e çıkardı. Golcü futbolcu, söz konusu 24 maçın 15’inde gol kaydetti. Sarı-kırmızılılar, bu 15 müsabakanın 13’ünde sahadan galip ayrılırken, 1 kez mağlup oldu. Aslan, 1 kez de berabere kaldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)