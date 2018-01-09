Göksel Gümüşdağ’dan ’Arda Turan’ açıklaması

Medipol Başakşehir’de son günlerin tek gündemi olan Arda Turan transferi konusunda Başkan Göksel Gümüşdağ’dan bir açıklama geldi. Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Arda Turan ile kulübümüz arasındaki görüşmelerin basına yansıyan detayları hakkında resmi bir açıklama yapmak istiyorum; Arda’nın Barcelona’dan ayrılma ihtimali sonrasında bir dizi görüşmeler yaptık ve geçtiğimiz Pazar günü kulüp avukatımızı İspanya’ya gönderdik. Bazı olumlu gelişmeler neticesinde Asbaşkanlarımız Mustafa Saral, Mesut Altan, Ömer Ayvacı ile oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri ile bir araya gelmek için, İspanya’ya geldiler. Ben de onlarla birlikte, Arda ile yüz yüze konuşmak, kulüpler arası anlaşma sağlandığı takdirde Medipol Başakşehir’de oynamak hakkında gerçekten ne hissettiğini öğrenebilmek için İspanya’ya geldim. Ekibimiz ve oyuncu temsilcisi gün boyu bir dizi görüşme yaparken, ben Arda ile vakit geçirdim ve kendisinin Medipol Başakşehir formasını giymekten çok mutlu olacağını, yeniden zirveye çıkmaya hazır olduğunu, hırsını, isteğini gördüm, hedeflerini dinledim, akabinde Barcelona kulübü CEO’su Oscar Gomar ile bir görüşme yapıldı. Kısaca söyleyebilirim ki, Arda’nın arzulu ve hırslı, bize karşı çok istekli olması, kulübün oyuncuyu bize vermeye sıcak bakması, bizim için büyük bir maliyet olmasına rağmen, özellikle iki büyük sponsorumuzun bu transferin gerçekleşebilmesi için yapmaya hazır olduğu büyük fedakarlıklar sebebiyle prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyorum. Tabii ki spor medyasının heyecanını anlıyorum ve aynı heyecanı ben de yaşıyorum. Fakat Barcelona kulübünün kurumsal yapısına saygı göstermeli ve transferin gerçekleşebilmesi için gereken prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorundayız. Prensipte birçok konuda anlaşmış olmamıza rağmen, fiiliyatta hala atılması gereken birkaç adım var. Ekibim, oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri temas halindeler. Umut ediyorum ki olumlu bir sonuçla geri döneceklerdir."