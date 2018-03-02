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Göksel Gümüşdağ: “Tüm kulüplerin şirketleşmesi lazım”

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, tüm kulüplerin şirketleşmesi gerektiğini söyledi.

02 Mart 2018 Cuma 14:43
Göksel Gümüşdağ: “Tüm kulüplerin şirketleşmesi lazım”

Gümüşdağ, Sales Network platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen TALKS etkinliğine katıldı. Göksel Gümüşdağ, Türkiye’de kulüplerin kurtuluşu için şirketleşmenin mutlaka gerekli olduğunun altını çizerek, “Tüm kulüplerin şirketleşmesi lazım. Elli yıl önce dernekler statüsü yapılmış, herkes o kadar rahat ki. Türkiye’de başkan oluyorsun, bir anda gündeme oturuyorsun, istediğin her harcamayı yapıyorsun, bıraktığında seni sorumlu tutan hiçbir şey yok. Ben çekleri imzalarken çok tedirgin olurum, çünkü şirketimizin itibarından sorumluyuz. Bugün uluslararası alanda kulüplerimizin çoğunun itibarı yok. Biz talip olduğumuzda ülkemizden hiçbir kulüp gidip aynı oyuncuya talip olamaz. Clichy örneği bunun en net ispatı. Clichy’yi herkes istedi ama biz aldık. Çünkü bizim referansımız iyiydi” diye konuştu.

Son Güncelleme: 02.03.2018 14:58
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