Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında?

3. lig 2. grupta mücadele eden Diyerbekirspor forması giyen Gökhan Cira kimdir?

19 Şubat 1996 doğumlu Gökhan Cira futbola Galatasaray alt yapısında başladı. Galatasaray U19 ve U21 takımlarında forma giyen Gökhan Cira; Beylerbeyi'nde de forma giydi. Forvet ve sol kanat pozisyonunda oynayan Gökhan Cira şu sıralar 3. lig 2. grupta mücadele eden Diyarbekirspor'da forma giyiyor. 21 yaşındaki Gökhan Cira'nın doğum yeri ise Tokat. 2014'te cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile yaşadığı ilişki ile gündeme gelen Gökhan Çıra, TFF 3. Lig 2. grup ekiplerinden Muğlaspor'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.