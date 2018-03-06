Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116602
ALTIN
162.499
DOLAR
3.7975
STERLİN
5.2737
EURO
4.7153
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

G.Manisaspor’da Teknik Direktör Taşkın istifasını duyurdu

Görevini bıraktığını duyuran Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, son kez takımının başında çıktığı Akın Çorap Giresunspor maçı sonrası istifasını resmi olarak açıkladı.

06 Mart 2018 Salı 18:44
G.Manisaspor’da Teknik Direktör Taşkın istifasını duyurdu

Görevini bıraktığını duyuran Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, son kez takımının başında çıktığı Akın Çorap Giresunspor maçı sonrası istifasını resmi olarak açıkladı.

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında G. Manisaspor, sahasında konuk ettiği A.Ç. Giresunspor’a 4-0 mağlup olarak, kötü gidişatını sürdürdü. Maçın ardından her iki takımın da teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. G. Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, A.Ç. Giresunspor’a mağlup oldukları maç sonrası istifa etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifasını duyuran Taner Taşkın, “Bugün maçtan önce ayrılacağımı oyuncu grubu da biliyordu. Ben de daha önceden bunu bildirdim. Bu da maçta enerji kaybına neden oldu, onu gördüm. Çünkü geldiğimizden beri çok dirençli ve istekli arzulu oynayan bir Manisaspor vardı. Kaybetse dahi maçı kovalayan bir Manisaspor vardı. Kaldığımız sürece burada bulunan çocuklarla çok güzel bir ilişkimiz oldu. Şu ana kadar Manisaspor formasını en iyi şekilde temsil ettiler. Maalesef yaşadığımız bu sürede birçok olumsuzlularla karşıladık. Acaba yeni gelen yönetimle bu süreci idare edebilir miyiz diye, gördük ki bu arkadaşlarla da bu süreci idare etmemiz mümkün olmadı. Ben bugün istifamı tekrar deklare ediyorum. Yarın bu süreçle ilgili basındaki arkadaşlarla bir toplantı yapacağım. Bu süreçte neler yaşadığımız anlatacağım. Şu anda Manisaspor bana göre maddi-manevi bitmiş bir kulüp. Biz bu süreci idare edelim dedik belki derli toplu bir şeyler olsaydı olabilirdi ama maalesef hem maddi manevi bitmiş hem de tribünler bitmiş. Futbolla alakası olmayan tipler gelmiş. Takımlarını desteklemeye değil, sadece protesto etmeye gelmişler. Zaten 40-50 kişilik bir gruba maç oynuyorsun. Buraya gelen hakem de bakıyor ona göre yönetiyor. Bugünkü maçın hakemi kötü diyemem ama genelde çok kolay düdük çalıyorlar. Biz şehir olarak tükenmişliği yaşıyoruz. Biz de bütün iyi niyetimizle acaba bunu ayağa kaldırabilir miyiz diye geldik ama maalesef gerekli desteği göremedik. Yarın neden ayrıldığımının sebeplerini en ince noktasını anlatacağım. Kimseye bir kırgınlığım küskünlüğüm yok sadece Manisaspor’un bu durumuna üzülüyorum” diye konuştu.

GİRESUNSPOR CEPHESİ

Maçtan önce kağıt üzerinde favori olduklarını ve bunun da Manisaspor’un içinde bulunduğu durumdan kaynaklandığını kaydeden A.Ç. Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, “Sonuç normal tabii ki ama bu tip maçlarda sürprize uğramamak için ciddiye almamız gerekiyordu. Allah’a çok şükür öyle oldu. Bizim adımıza 2’de 2 oldu. Gidip gelmelerimiz oldu kendi adıma ve maalesef de bizden önce ligin ikinci yarısının başında 4 hafta sıfır çekerek, bir türbülans yaşandı. Biz ligin ilk yarısını 30 puanla bitirdik. Önemli bir puandı. Kupada da çok iyi işler yapmış oyuncularımın şu an bulunduğu puan durumunda normal bir yer değil. 4 haftalık sıfır puanı telafi etmeye çalışıyoruz. Play-off adına matematiksel hesap yapabilecek bir durumumuz yok çünkü rakiplerimizle aramızda 4 ve 6 puan gibi farklar var. Haftalar da daralıyor. Maç kazanmaktan başka bir şey düşünemiyoruz. 2’de 2 yaptık bir seri yakaladıktan sonra belki o tip bir hesabın içerisine girebiliriz. Yapabilir miyiz, biraz maç şansı ve biraz coşkumuzla seri başlatabiliriz. Oyuncularımın hak ettiği yerde olmaması bizi üzüyor. Şu anda bizim daha önce oynadığımız futbol, ligin ilk 2’sine yaraşacak bir takımdık ama ligin ikinci yarısında çok ciddi bir türbülans geçirdik. Sadece maç kaybedilmedi, mental olarak da bozulmuş bir takım. Ciddi anlamda sakatlıklar da oldu. Play-off hesabı yapabilmek için bir seri yapmak durumundayız” dedi.

(Önder Aydın - Sadık Cangel /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersun Yanal: Süper lig sınıfta kaldı
Ersun Yanal: Süper lig sınıfta kaldı
“Birbirimize alıştığımız zaman her şey daha güzel olacak”
“Birbirimize alıştığımız zaman her şey daha güzel olacak”
Galatasaray Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş seyahat temposundan kurtuluyor
Beşiktaş seyahat temposundan kurtuluyor
Real Madrid ve Liverpool çeyrek finalde
Real Madrid ve Liverpool çeyrek finalde
Ümraniyespor deplasmanda kaybetti
Ümraniyespor deplasmanda kaybetti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim