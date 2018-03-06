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Giresunspor 4 köşe

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Grandmedical Manisaspor sahasında ağırladığı A.Ç. Giresunspor’a 4-0 mağlup oldu.

06 Mart 2018 Salı 18:51
Giresunspor 4 köşe

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Grandmedical Manisaspor sahasında ağırladığı A.Ç. Giresunspor’a 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Caner’in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Henrique’nin bekletmeden vuruşunda kaleci Göktuğ üzerine gelen meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

22. dakikada Giresunspor atağında Manisaspor savunmasının ceza sahası içerisinde kafayla uzaklaştırmak istediği topa, altıpas üzerinde iyi yükselen Dimitriadis’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

25. dakikada sol kanattan gelişen Giresunspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda Manisaspor savunmasında Ümit Yasin’in uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı İlkay’a çarparak ağlara gitti. 0-2

49. dakikada Sebaihi’nin rakip yarı alanın sağından kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktasının solundan Ümit Yasin’in kafa vuruşunda, kaleci Ahmet son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

70. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Abed’in pasıyla penaltı noktasının bir metre gerisinde topla buluşan Henrique’nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu. 0-3

90+1. dakikada sol kanattan Henrique’nin ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Dodo’nun kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-4

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Burak Şeker xx, Bahtiyar Birinci xx, Furkan Ürün xx

G.Manisaspor: Göktuğ xx, Berk x (Akın dk. 33 x) (Uğur dk. 70 x), Ümit Yasin x, Asım x (Furkan dk. 46 x), İlkay x, Kemal x, Kağan x, Sebaihi x, Perovic x, Timur x, Alper x,

Yedekler: Deniz, Abdulkadir, Ulaş, Ömer Buğdaycı, Ömer Atiş, Hikmet

Teknik Direktör: Taner Taşkın

A.Ç. Giresunspor: Ahmet xx, Caner xxx, Çağlar xx, Abdülkerim xx, Hüsamettin xx, Dimitriadis xxx, Kofi Atta xx (Sinan dk. 86 ?), Dodo xxx, Hakan xx (Recep dk. 68 xx), Abed xxx (Murat dk. 90 ?), Henrique xxx

Yedekler: Anıl, Mustafa, Recep, Onur, Bilal

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Dimitriadis (dk. 22), İlkay (dk. 25 k.k.), Henrique (dk. 70), Dodo (dk. 90+1) (A.Ç. Giresunspor)

Sarı kartlar: Ümit Yasin, Perovic (G.Manisaspor), Henrique, Recep (A.Ç. Giresunspor)

(Önder Aydın - Sadık Cangel /İHA)
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