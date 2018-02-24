Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, çok stresli bir maç olduğunu ifade ederek, "Biz ilk 20 dakikadan sonra iyi futbol oynadık. Özellikle ikinci yarıda ikinci golden sonra pozisyonlar da bulduk ama onları değerlendiremedik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Artık herkese güven geldi. Bunun devamı gelecektir” diye konuştu.

“TEK DÜŞÜNCEMİZ GALİBİYETTİ”

Çok iyi maçlarının olduğunu aktaran Çalımbay, şunları söyledi:

”Göztepe, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Başakşehir maçlarını kaybetmemiz gerekiyordu ama futbolun içerisinde olan şeyler. Bugün buraya galibiyet için geldik. Tek düşüncemiz galibiyetti. Başka bir şey düşünmüyorduk. Her türlü riske de maçta girecektik ve bunu da ikinci yarıda yaptık. Özellikle sonradan gelen arkadaşlarımız takıma çok faydalı oldular. Mutluyuz. Kalan maçlarımızı daha iyi şekilde bitireceğiz. İnşallah daha iyisini yapacağız.”

(Erdal Anak/İHA)