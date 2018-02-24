Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117522
ALTIN
161.931
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2900
EURO
4.6596
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

”Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk”

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk" dedi.

24 Şubat 2018 Cumartesi 23:17
”Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk”

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, çok stresli bir maç olduğunu ifade ederek, "Biz ilk 20 dakikadan sonra iyi futbol oynadık. Özellikle ikinci yarıda ikinci golden sonra pozisyonlar da bulduk ama onları değerlendiremedik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Artık herkese güven geldi. Bunun devamı gelecektir” diye konuştu.

“TEK DÜŞÜNCEMİZ GALİBİYETTİ”

Çok iyi maçlarının olduğunu aktaran Çalımbay, şunları söyledi:

”Göztepe, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Başakşehir maçlarını kaybetmemiz gerekiyordu ama futbolun içerisinde olan şeyler. Bugün buraya galibiyet için geldik. Tek düşüncemiz galibiyetti. Başka bir şey düşünmüyorduk. Her türlü riske de maçta girecektik ve bunu da ikinci yarıda yaptık. Özellikle sonradan gelen arkadaşlarımız takıma çok faydalı oldular. Mutluyuz. Kalan maçlarımızı daha iyi şekilde bitireceğiz. İnşallah daha iyisini yapacağız.”

(Erdal Anak/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
”Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu”
”Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu”
Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları tamam
Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları tamam
Trabzon galibiyeti hatırladı
Trabzon galibiyeti hatırladı
Beşiktaş Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
İlk yarıda tek gol
İlk yarıda tek gol
“Bu maçı unutup tekrar coşkulu anlarımıza geri döneceğiz"
“Bu maçı unutup tekrar coşkulu anlarımıza geri döneceğiz"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim