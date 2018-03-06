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“Galibiyeti askerlerimize armağan ediyoruz”

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, fazla para kazanarak rahat bir hayat yaşadıklarını belirterek, galibiyeti askerlere armağan ettiklerini söyledi.

06 Mart 2018 Salı 00:03
“Galibiyeti askerlerimize armağan ediyoruz”

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, fazla para kazanarak rahat bir hayat yaşadıklarını belirterek, galibiyeti askerlere armağan ettiklerini söyledi.

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Tolgay Arslan, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi bir maç çıkartarak 3 puanı hak ettiklerini belirten Arslan, “Futbol dışında bir şeyler söylemek istiyorum. Ülkemiz şu an tabii zor zamanlardan geçiyor. Biz futbolcular olarak haftada bir iki maç oynuyoruz. Fazla para kazanıyoruz, rahat bir hayat yaşıyoruz. O yüzde galibiyeti bize koruyan askerlerimize armağan ediyoruz. Allah onları korusun onlara yardımcı olsun. İyi bir maç çıkardık. 3 puanı hak ettik. Defansif, ofansif olarak takım halinde hareket ettik. O yüzden takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

“ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSAK KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOK”

Trabzonspor’un maça baskılı başlamak istediğini kaydeden Arslan, “Trabzonspor’u maçtan önce izlemiştik. Çok baskılı başlamak istiyorlar. Biz o yüzden ilk 20 dakika topu tutmaya çalıştık. Oyunu soğutmaya çalıştık. Şampiyon olmak istiyorsak kimseye ihtiyacımız yok. Çok uzağa bakmayacağız. Haftaya bakmamız gerekiyor, hafta içi iyi çalışmamız gerekiyor. Gençlerbirliği maçı var bunda iyi oynamamız lazım. Çok uzağa bakmamız gerekiyor o hatayı belki Bayern Münih’te yaptık. Benim kafam şuan Gençlerbirliği maçında. İyi bir takım olduğumuzu gördük. Kim eksik olursa o açıyı kapatıyoruz. Takım olarak oynarsak bizi yenmek çok zor olur” ifadelerini kullandı.

(Ozan Köse /İHA)
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