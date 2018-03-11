Galatasaraylı taraftarlardan ikinci yarı için alkış desteği

Atiker Konyaspor maçında ilk yarıyGalatasaraylı taraftarlardan ikinci yarı için alkış desteği
1-0 geride kapatan Galatasaray’da taraftarlar, futbolcuları soyunma odasına alkışlarla gönderdi.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında evinde Atiler Konyaspor ile mücadele eden Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Hakem Halil Umut Meler’in ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasından sonra sarı-kırmızılı futbolculara soyunma odasına giderken, taraftarlardan destek geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ‘Cimbom buraya’ tezahüratlarla takımı çağırarak, alkışlarla soyunma odasına uğurladı.(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)