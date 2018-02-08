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Galatasaray’ın yarı finaldeki rakibi Akhisarpor oldu

Galatasaray, Atiker Konyaspor’u elemesiyle Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşti.

08 Şubat 2018 Perşembe 22:38
Galatasaray’ın yarı finaldeki rakibi Akhisarpor oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, çeyrek finalde Atiker Konyaspor’u 2-2 ve 4-1’lik skorlarla geçerek, yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar bu turda Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşti. Akhisarspor, çeyrek finalde ilk maçta deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar, evinde 1-0 yenerek yarı finale çıktı. Galatasaray ile T.M. Akhisarspor arasında oynanacak yarı final maçları 27-28 Şubat ve 1 Mart’ta, ikinci maçları ise 17-18-19 Nisan’da oynanacak.

Son Güncelleme: 09.02.2018 09:39
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Akhisarspor
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