Galatasaray’ın yarı finaldeki rakibi Akhisarpor oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, çeyrek finalde Atiker Konyaspor’u 2-2 ve 4-1’lik skorlarla geçerek, yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar bu turda Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşti. Akhisarspor, çeyrek finalde ilk maçta deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar, evinde 1-0 yenerek yarı finale çıktı. Galatasaray ile T.M. Akhisarspor arasında oynanacak yarı final maçları 27-28 Şubat ve 1 Mart’ta, ikinci maçları ise 17-18-19 Nisan’da oynanacak.