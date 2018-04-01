Galatasaray’ın 11’i belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşısında kart cezası biten Mariano’yu tekrar 11’e alırken, cezalı Fernando’nun yerine de Donk’a şans verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde sarı-kırmızılıların ilk 11’i belli oldu. Fenerbahçe maçında sarı kart cezalısı olduğunu için oynayamayan Mariano, tekrar 11’e dönerken, cezalı Fernando’nun yerine de Donk görev yapacak. Teknik Direktör Fatih Terim, bordo-mavililere karşı sahaya sürdüğü 11 şöyle:

“Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Gomis.”

(Oğuzhan Ort/İHA)