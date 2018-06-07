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Galatasaray’dan "Balotelli" açıklaması

Galatasaray, Mario Balotelli ile ilgili herhangi bir transfer girişiminin olmadığını açıkladı.

07 Haziran 2018 Perşembe 21:55
Galatasaray’dan "Balotelli" açıklaması

Galatasaray, Mario Balotelli ile ilgili herhangi bir transfer girişiminin olmadığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunu şampiyon bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda özellikle son günlerde adı sıkça sarı-kırmızılı takımla anılan Mario Balotelli ile ilgili kulüpten bir açıklama geldi. Galatasaray’ın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır."

(İHA)
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