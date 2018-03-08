Galatasaray’da UEFA ile kritik gün yarın

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, mevcut finansal, mali durumu, alacağı tedbirleri, çözüm formüllerini sunmak adına yarın İsviçre’de UEFA komitesi ile bir araya gelecek.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler, UEFA yetkilileriyle görüşmek üzere bugün İsviçre’nin Nyon kentine gidecek. Yarın gerçekleşmesi planlanan toplantıda sarı-kırmızılıların mali durumu ele alınacak. UEFA’ya, Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde yapılan denetlemeler anlatılacak.

Sarı-kırmızılı heyet, yaptığı plan ve projeleri tüm detaylarıyla UEFA yetkililerine aktaracak.

(Oğuzhan Ort/İHA)