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Galatasaray’da sakatlığı bulunan Gomis kadroda yok

Galatasaray’da Kayserispor maçı öncesi Gomis şoku yaşanıyor.

21 Ocak 2018 Pazar 20:26
Galatasaray’da sakatlığı bulunan Gomis kadroda yok

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlarken, sakatlığı bulanan Gomis, kadroda çıkarıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki yapılan antrenmanda idmana koordinasyonlu ısınma ile başlandı. Daha sonra altıya üç dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Ahmet Çalık, tedavisinin ardından salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bafetimbi Gomis, tedavisinin ardından günü düz koşuyla geçirdi. Fernando Reges, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı adaptasyon çalışması yaptı.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşması için bu akşam saat 21.00’de Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Kayseri’ye hareket ederek mücadele öncesi kampa girecek.

Galatasaray’ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli."

(İHA)

Son Güncelleme: 22.01.2018 10:38
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GalatasarayGomisKayserisporGomis Sakat MıGomis Ne Zaman Oynayacak
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