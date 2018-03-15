Galatasaray’da 14 futbolcu ilk kez

Galatasaray’ın kadrosunda bulunan 14 futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayla Kadıköy’de olacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında cumartesi günü deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılı ekipte birçok futbolcu ilk kez Ülker Stadyumu’nda sarı-kırmızılı forma ile oynayacak. Bu isimler içerisinde sezon başında transfer edilenlerin dışında takıma daha önce katılan futbolcular da bulunuyor.

Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde Carrasco, Maicon, Mariano, Linnes, Jason Denayer, Iasmin Latovlevici, Ahmet Çalık, Yuto Nagatomo, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Fernando, Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe’ye karşı ilk kez Ülker Stadyumu’nda ter dökecek.

KADIKÖY’DE FORMA GİYEN TEK YABANCI: ’MUSLERA’

Galatasaray’ın kadrosunda bulunan 14 yabancı futbolcudan sadece 1’i deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, takımda Kadıköy’de oynayan tek isim olarak yer alıyor. Muslera, Galatasaray’ın 2011-2012 sezonundaki Şampiyonluk Grubu son maçında Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak, şampiyon olan kadroda da kaleyi koruyan isimdi.

(İHA)