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Galatasaray yönetiminde görev bölümü yapıldı

Galatasaray’da geçtiğimiz ay yapılan olağan seçimli genel kurul sonrası yönetimde görev bölümü yapıldı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:21
Galatasaray yönetiminde görev bölümü yapıldı

Galatasaray’da geçtiğimiz ay yapılan olağan seçimli genel kurul sonrası yönetimde görev bölümü yapıldı.

Galatasaray Spor Kulübü’nde 26 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 89. yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Yönetimde görev dağılımı şöyle:

Başkan: Mustafa Cengiz

2. Başkan: Abdurrahim Albayrak

Başkan Yardımcısı: Murat Ece

Başkan Yardımcısı: Yusuf Günay

Muhasip Üye: Emre Erdoğan

Genel Sekreter: Kaan Kançal

Basın Sözcüsü: Abdurrahim Albayrak

İletişim Sorumlusu: Yusuf Günay

Basketbol Şubesi: Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik

Voleybol Şubesi: Okan Böke, Özgür Savaş Özüdoğru

Su Sporları ve Tesisleri: Banu Vahapoğlu Akgün, İlber Aydemir, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik

Atletizm ve Judo: Dilek Kutlu

Binicilik, Briç ve Satranç: Dilek Kutlu, Erol Özmandıracı

Dış İlişkiler: Dorukhan Acar, Okan Böke, İlber Aydemir, Banu Vahapoğlu Akgün

Stadyum ve Taraftar: Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru, Okan Böke

Spor Okulları ve Dernekler: Özgür Savaş Özüdoğru, Mahmut Recevik

Gayrımenkul Komitesi: Erol Özmandıracı, Kaan Kançal, Ömer Cansever

Pazarlama Komitesi: Metin Karakaya, Kaan Kançal, Özgür Savaş Özüdoğru, Dorukhan Acar, Erol Özmandıracı

Galatasaray İşbirliği Kurulu: Dilek Kutlu, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Özgür Savaş Özüdoğru

(İHA)
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