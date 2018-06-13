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Galatasaray, UEFA anlaşmasını KAP’a bildirdi

Galatasaray, UEFA ile yaptığı anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 20:24
Galatasaray, UEFA anlaşmasını KAP’a bildirdi

Galatasaray, UEFA ile yaptığı anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi tarafından şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Mali Fair Play Kriterleri; başa baş hesap durumu soruşturma süreci sona ermiş olup, şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi arasında yapılandırma anlaşması imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmanın detayları şu şekildedir:

- Yapılandırma anlaşması, 2018/19, 2019/20, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarını kapsamaktadır.

- Şirketimiz, 2021/22 izleme periyodunda (2017/18, 2018/19, 2019/20 ve 2020/21 sezonları) UEFA başabaş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir.

- Şirketimiz, 2017/18 sezonu için azami 50 milyon Euro ve yapılandırma sezonlarını içeren 2018/19 sezonu için azami 20 milyon Euro, 2019/20 sezonu için azami 10 milyon Euro başa baş hesap açığı vermeyi taahhüt etmektedir.

- Şirketimiz anlaşma süresi boyunca personel giderleri/toplam gelirler oranında, futbolcu haklarına ait amortisman giderlerinde ve net banka borç seviyesine getirilen sınırlandırmalara uymayı taahhüt etmektedir.

- Şirketimiz, söz konusu sezonların her birinde anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 25 kişilik UEFA A listesine 2018/19 sezonunda 21 oyuncu, 2019/20 sezonunda 22 ve 2020/21 sezonunda 23 oyuncu dahil edebilecektir. 2021/22 sezonundan itibaren ise bu sınırlandırma sona erecektir.

- Şirketimiz, bu anlaşma süresince, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etmektedir. Bu sınırlama, sezon bazında net transfer gelirlerinin (transfer gelirleri-transfer harcamaları) pozitif olması şartını içermektedir. Bu sınırlama, önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda 2021/22 sezonunda kaldırılacaktır. Halihazırda UEFA 2017/18 A listesinde yer alan oyuncular ile, sözleşmesi bitmiş ve serbest oyuncular ile imzalanacak sözleşmeler bu sınırlama kapsamında değildir.

- Şirketimiz toplam 6 milyon Euro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmekte olup ilgili tutar 2017/18, 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA gelirlerinden mahsup edilecektir.

(İHA)
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