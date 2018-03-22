Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı ve daha sonra reaksiyon ve ivmelenme çalışmasıyla devam edildi. Ana bölümde 10’a 10 hedefli ve hedefsiz pas oyunu gerçekleştirilirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

(İHA)