Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Galatasaray son 4 deplasman maçının hepsini kaybetti

Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor’la yolların ayrıldığı iddia edildi. Ayrılık gerekçesi, büyük maçlardaki kötü futbol ve son 4 deplasmanda alınan 4 mağlubiyet.

18 Aralık 2017 Pazartesi 12:07
Galatasaray son 4 deplasman maçının hepsini kaybetti

Lige ilk 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başlayan Galatasaray, bu periyotta hanesine 22 puan yazdırırken, en yakın rakiplerinin de oldukça önünde lider durumda bulunuyordu. Alınan sonuçlar, sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk şarkılarının söylenmesine neden olurken, Teknik Direktör Igor Tudor’un da keyfi yerindeydi. UEFA Avrupa Ligi’nde Östersunds’a elenen Galatasaray’da, ilk maçlarda alınan galibiyetler, taraftarlara da Avrupa hezimetini de unutturmuştu. Ancak 9. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından başlayan puan kayıpları, taraftarları isyan noktasına getirdi ve Tudor’un da ipini çeken en önemli unsur oldu.

BÜYÜK MAÇLARDA GALİBİYET ALAMADI

Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, bir sonraki haftada Trabzonspor deplasmanına gitti ve sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Puan kaybı yaşanan bu 2 mücadelenin ardından iç sahada Gençlerbirliği’ni 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta ise Medipol Başakşehir’e 5-1 kaybetti. İç sahada farklı, deplasmanda farklı bir görüntü sergileyen sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor’u 2-0’la geçerken, Beşiktaş deplasmanında ise 3-0 mağlup olup, oynadığı kötü futbolla tarihi farktan kurtulmuştu. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında oynanan kötü futbolun ardından tribünlerde istifa sesleri yükselirken, Tudor iç sahada alınan galibiyetlerle bu seslerin bir nebze olsun kesilmesini sağlamıştı. Akhisar karşısında Galatasaray ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken, taraftarlar da hocaya olan tepkisini dile getirdi. Ancak Galatasaray bu maçta ikinci yarıda attığı 4 golle kazanırken, Tudor’un performansı gündemi çok fazla meşgul etmedi. Sarı-kırmızılılar bu periyotta Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda yalnızca 1 puan alabildi.

ÜST ÜSTE 4 MAĞLUBİYET, TUDOR’UN İPİNİ ÇEKTİ

Deplasmanda oynanan son 4 karşılaşmada alınan sonuçlar ve oynanan kötü futbol Tudor’un ipini çeken en büyük etken oldu. Trabzonspor yenilgisiyle başlayan seri, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarında devam etti. Bu 3 maçta 10 gol yiyen ve 2 gol atan Galatasaray, son olarak Malatya’da Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Malatya’da alınan sonuç, sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkartırken, Galatasaray Yönetimi de ilk yarının bitmesini beklemeden Tudor’la yolları ayırma kararı aldı.

Son Güncelleme: 18.12.2017 12:17
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray MaçlarıIgor Tudor Istifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor’un net borcu ne kadar?
Trabzonspor’un net borcu ne kadar?
Maç sırasında faciadan dönüldü
Maç sırasında faciadan dönüldü
Dört büyük kulübün teknik direktörü de yerli
Dört büyük kulübün teknik direktörü de yerli
Fatih Terim bugün imzayı atıyor
Fatih Terim bugün imzayı atıyor
Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi
Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi
Galatasaray'ın kuruluşu beyaz perdeye taşınıyor
Galatasaray'ın kuruluşu beyaz perdeye taşınıyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim