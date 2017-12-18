Galatasaray son 4 deplasman maçının hepsini kaybetti

Lige ilk 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başlayan Galatasaray, bu periyotta hanesine 22 puan yazdırırken, en yakın rakiplerinin de oldukça önünde lider durumda bulunuyordu. Alınan sonuçlar, sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk şarkılarının söylenmesine neden olurken, Teknik Direktör Igor Tudor’un da keyfi yerindeydi. UEFA Avrupa Ligi’nde Östersunds’a elenen Galatasaray’da, ilk maçlarda alınan galibiyetler, taraftarlara da Avrupa hezimetini de unutturmuştu. Ancak 9. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından başlayan puan kayıpları, taraftarları isyan noktasına getirdi ve Tudor’un da ipini çeken en önemli unsur oldu.

BÜYÜK MAÇLARDA GALİBİYET ALAMADI

Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, bir sonraki haftada Trabzonspor deplasmanına gitti ve sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Puan kaybı yaşanan bu 2 mücadelenin ardından iç sahada Gençlerbirliği’ni 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta ise Medipol Başakşehir’e 5-1 kaybetti. İç sahada farklı, deplasmanda farklı bir görüntü sergileyen sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor’u 2-0’la geçerken, Beşiktaş deplasmanında ise 3-0 mağlup olup, oynadığı kötü futbolla tarihi farktan kurtulmuştu. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında oynanan kötü futbolun ardından tribünlerde istifa sesleri yükselirken, Tudor iç sahada alınan galibiyetlerle bu seslerin bir nebze olsun kesilmesini sağlamıştı. Akhisar karşısında Galatasaray ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken, taraftarlar da hocaya olan tepkisini dile getirdi. Ancak Galatasaray bu maçta ikinci yarıda attığı 4 golle kazanırken, Tudor’un performansı gündemi çok fazla meşgul etmedi. Sarı-kırmızılılar bu periyotta Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda yalnızca 1 puan alabildi.

ÜST ÜSTE 4 MAĞLUBİYET, TUDOR’UN İPİNİ ÇEKTİ

Deplasmanda oynanan son 4 karşılaşmada alınan sonuçlar ve oynanan kötü futbol Tudor’un ipini çeken en büyük etken oldu. Trabzonspor yenilgisiyle başlayan seri, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarında devam etti. Bu 3 maçta 10 gol yiyen ve 2 gol atan Galatasaray, son olarak Malatya’da Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Malatya’da alınan sonuç, sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkartırken, Galatasaray Yönetimi de ilk yarının bitmesini beklemeden Tudor’la yolları ayırma kararı aldı.