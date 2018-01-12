Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115171
ALTIN
161.074
DOLAR
3.7610
STERLİN
5.1251
EURO
4.5642
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

Galatasaray Odeabank Oktay Mahmuti ile anlaştı

Galatasaray Odeabank, eski antrenörü Oktay Mahmuti ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

12 Ocak 2018 Cuma 13:52
Galatasaray Odeabank Oktay Mahmuti ile anlaştı

Sezona Erman Kunter ile başlayan ancak istenen sonuçların alınamamasının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayıran Galatasaray Odeabank’ta takımın başına kimin geçeceği belli oldu. Sarı-kırmızılılar, eski antrenörü Oktay Mahmuti ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Daha önce 2010-2011 sezonunun başında Galatasaray ile anlaşan Mahmuti, ilk senesinde Galatasaray’a ligde final oynatma başarısı göstermişti. Oktay Mahmuti, Galatasaray’daki ikinci sezonunda Euroleague’de de büyük bir başarı gösterdi. İlk tur grubunu dördüncü sırada bitiren sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez katıldığı ligde son 16 takım arasına girdi. İlk turda 4 galibiyet toplayan Mahmuti’nin takımı Son 16 Turu’nda CSKA Moskova ve Olympiakos gibi güçlü ekiplerle aynı grupta yer aldı. Abdi İpekçi’de alınan CSKA Moskova ve Olympiakos galibiyetlerinin yanında Anadolu Efes’i de mağlup eden Galatasaray, bu grupta üç galibiyet elde etmesine rağmen üçüncü sırada yer alarak çeyrek final hakkını kaybetti. Aynı sezon ligde normal sezonu lider tamamlayan Aslan, Play-off yarı finalinde elenerek sezonu tamamlamıştı.

Son Güncelleme: 12.01.2018 15:05
Anahtar Kelimeler:
Oktay MahmutiGalatasaray Odeabank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda Turan’dan Ali Sami Yen paylaşımı
Arda Turan’dan Ali Sami Yen paylaşımı
Gaziantepspor’da teknik direktör Oktay Derelioğlu oldu
Gaziantepspor’da teknik direktör Oktay Derelioğlu oldu
Barcelona Palmeiras'tan Yerry Mina’yı transfer etti
Barcelona Palmeiras'tan Yerry Mina’yı transfer etti
Bursaspor'da Bilal Kısa’nın sözleşmesi feshedildi
Bursaspor'da Bilal Kısa’nın sözleşmesi feshedildi
Fatih Terim altyapıda yıldız arıyor
Fatih Terim altyapıda yıldız arıyor
Abdullah Avcı: “Arda’nın transfer süreci devam ediyor”
Abdullah Avcı: “Arda’nın transfer süreci devam ediyor”
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim