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Galatasaray Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 24. haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

01 Mart 2018 Perşembe 15:24
Galatasaray Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 24. haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana 20 dakika süren dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra sınırlı alanda beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda beşe beş; kontrol pas, tek pas ve serbest oyunlar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)
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