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Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz kimdir, ne iş yapıyor?

Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Dursun Özbek'e karşı üstünlük kuran ve sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı olan Mustafa Cengiz kimdir?

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:48
Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz kimdir, ne iş yapıyor?

1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip’te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı. İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu’dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu’da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.

Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Son Güncelleme: 22.01.2018 09:50
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