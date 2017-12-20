Galatasaray'ın kuruluşu beyaz perdeye taşınıyor

Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından 1. Onur Ödülleri sahiplerini buldu. UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in de aralarında bulunduğu birçok Giresunlu spor camiasındaki isimlere ’Onur’ ödülü verildi.

GRÜ tarafından onur ödülü verilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ”Konu spor olunca benim için önemli olan Galatasaray. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü, bildiğiniz üzere 1905 yılında kurulmuştur. Bu kulübün temelinde 500 yıllık bir kültürün getirdiği değerler var. Çünkü Galatasaray Lisesi ilk Osmanlı döneminde devlet adamı yetiştiren okullardan bir tanesi. O dönemde en büyük özelliği devlet adamı yetiştirmesidir. Sadece bu mu? Hayır. Aynı zamanda ülkeye sporu getiren kurum. Dolayısıyla aklınıza hangi spor gelirse ilk akla gelen Galatasaray’dır" ifadelerini kulandı.

“GALATASARAY BEYAZ PERDEYE TAŞINIYOR”

Sponsor bulunduğu taktirde Galatasaray’ın hayatını beyaz perdeye taşıyacaklarını kaydeden Özbek şöyle devam etti: “Şu anda çalışmalarımız sürüyor. Sponsor arayışları var. Galatasaray Kulübü’nün kuruluşunu bir belgesel, bir sinema filmi şeklinde yapacağız. Bir gerçeği burada sizinle paylaşıyorum, belgeleri de var. Ali Sami Yen ve arkadaşları bir gün bir maç sonrası çamur içindeler, yağmurlu bir hava. Adamlar kurulanıp üstlerini değişecekler, akşam ’Nereye gidelim?’ diye düşünüyorlar. Üzerlerini değişmek için yan tarafta bir mezarlık var, orası kuytu bir yer diye oraya gidiyorlar. 1900’lü seneler İstanbul’da hafiyeler kol geziyor. O zaman da toplu hareketler takipte. Orada tam soyunurken hafiyeler bunları yakalıyor. ’Ne yapıyorsunuz burada?’ diyorlar. Onlar da ’Top oynuyoruz’ diyorlar. Topu gösteriyorlar. Hafiyeler de ’Bu top bomba olmasın’ diyorlar. O zaman devreye Ahmet Robenson giriyor, İngilizce konuşuyor. Topta bilirsiniz dikiş var. Topun dikiş kısmında bir şişirildiği yerin dışarıda olması üzerine hafiyeler amirine ’Efendim bu bombanın fünyesi de var’ diyor. Robenson o kısmın sibobu olduğunu anlatıyor. Topu görsen bomba sanıp karakola götürürsün lafı işte buradan geliyor. Bu reel bir hayat hikayesi. Bunu Galatasaray Kulübü’nün nasıl kurulduğunu ve geliştiğini anlatmak için sizle paylaştım."

UEFA REKORUNU ELİNDE BULUNDURAN TÜRK: ŞENES ERZİK

Törendeki konuşmasına çocukluğunu ve Giresun anılarını anlatarak başlayan UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik de UEFA’da kırılması zor olan bir rekoru olduğunu söyleyerek, 33 yıllık bir görev süresi olduğunu belirtti.

Giresun’da böyle bir ödül için onur duyduğunu ifade eden Erzik, "İnsanız, insan olduğumuz için saygı sevgi olmazsa biz bütün bunlara kavuşamayız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Törende Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Yeşilgiresun Basketbol Kulübü ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve Spor Yazarı Haldun Domaç da ödül aldı. Ödül törenin ardından program sona erdi.