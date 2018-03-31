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Galatasaray ile Trabzonspor 125. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor ile ligde 125. kez karşı karşıya gelecek.

31 Mart 2018 Cumartesi 09:38
Galatasaray ile Trabzonspor 125. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor ile ligde 125. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Trabzonspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 26 haftada sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 54 puanla lider durumunda bulunuyor. Bordo-mavililer ise 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 9 beraberlikle aldığı 42 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Trabzon’daki maçı Karadeniz ekibi 2-1 kazanmıştı.

125. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar lig, kupa ve özel müsabakalar toplamında 124 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda 56 kez sarı-kırmızılıları sahadan galip ayrılırken, 41 kez de bordo-mavililer rakibini mağlup etti. 27 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

LİGDE DE GALATASARAY ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 89. kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 39 kez, Karadeniz ekibi de 29 kez rakibini mağlup etti. 21 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan 89 maçta Galatasaray 114 kez rakip fileleri havalandırırken, Karadeniz ekibi ise 99 gol kaydetti.

FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Trabzonspor karşı en farklı galibiyetini Süper Lig’de 26 Mayıs 2001 yılında İstanbul’da oynanan maçtan 4-0’lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise sarı-kırmızılıları 1 Ekim 1995’te lig karşılaşmasında Trabzon’da 4-1 mağlup etti.

(Oğuzhan Ort/İHA)
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