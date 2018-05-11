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Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyapor 2. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında evinde oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor ile bugüne 1 kez karşılaştı ve o müsabakadan Malatya temsilcisi galip ayrıldı. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Galatasaray’da hedef seyircisi önünde 3 puan alıp, gelecek hafta İzmir’de şampiyonluğu kutlamak.

11 Mayıs 2018 Cuma 11:36
Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyapor 2. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında evinde oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor ile bugüne 1 kez karşılaştı ve o müsabakadan Malatya temsilcisi galip ayrıldı. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Galatasaray’da hedef seyircisi önünde 3 puan alıp, gelecek hafta İzmir’de şampiyonluğu kutlamak.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 32 haftada sarı-kırmızılılar, 69 puanla zirvede yer alıyor. Malatya ekibi ise 40 puanla 10. sırada bulunuyor.

2. RANDEVU

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, bugüne kadar sadece 1 kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynana maçı ev sahibi ekibi 2-1 kazandı. Bu müsabakadan sonra sarı-kırmızılılarda teknik direktör değişikliğine gidildi ve Igor Tudor’un yerine Fatih Terim geldi.

EVİNDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, son oynadığı 18 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez berabere kaldı. Aslan, evindeki son 11 mücadelede de rakiplerini mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca içerideki son 7 maçın 5’inde kalesinde gol görmedi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN 4 PUAN YETİYOR

Galatasaray, Süper Lig’in bitmesine iki hafta kala zirvedeki yerini kaybetmek istemiyor. Yeni Malatyaspor maçında seyircisi önünde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk turunu son hafta İzmir’de atmak istiyor. Galatasaray’ın şampiyon olabilmesi bu 2 maçtan 4 puan alması yetecek.

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Galatasaray ligdeki son 10 karşılaşmadan 25 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 8 kez galip gelirken, 1 kez mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan, son 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılan ekip oldu.

FEGHOULI CEZALI, 4 İSİM SINIRDA

Galatasaray’da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Sofiane Feghouli, sarı kart cezalısı olduğu için takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Serdar Aziz, Maicon, Sinan Gümüş ve Ryan Donk kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

DÜDÜK BÜLENT YILDIRIM’DA

Galatasaray- Yeni Malatyaspor mücadelesini hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Serkan Tokat görev alacak. Galatasaray, bugüne kadar Bülent Yıldırım yönetiminde 42 maça çıkarken, 22 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)
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