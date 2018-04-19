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Galatasaray, hazırlıklarına Alanya’da başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 20:54
Galatasaray, hazırlıklarına Alanya’da başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Cumartesi günü oynanacak maç için Alanya’da kampta bulunan Galatasaray, karşılaşma öncesindeki ilk antrenmanını Gold City Hotel’e ait tesislerde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün Teleset Mobilya Akhisarspor’a karşı ilk 11’de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların yer aldığı antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)
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