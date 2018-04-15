Galatasaray galibiyeti taraftarıyla kutladı

Galatasaray, 2-0’lık Medipol Başakşehir galibiyetini taraftarıyla kutladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarların yanına giderek 3’lü çekti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu önemli maçtan galip ayrılarak, Başakşehir’den liderliği geri aldı. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarların yanına gitti. Futbolcular, taraftarlarla beraber tezahüratlar söylerken aynı zamanda 3’lü de çekti.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)