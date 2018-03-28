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Galatasaray finalde

Galatasaray EuroCup Women yarı final turu rövanş maçında Perfumerias Avenida’ya 57-55 mağlup oldu. İlk maçı 69-62 kazanan sarı-kırmızılılar böylece adını finale yazdırdı.

28 Mart 2018 Çarşamba 23:40
Galatasaray finalde

Galatasaray EuroCup Women yarı final turu rövanş maçında Perfumerias Avenida’ya 57-55 mağlup oldu. İlk maçı 69-62 kazanan sarı-kırmızılılar böylece adını finale yazdırdı.

Salon: Pabellon Arena

Hakemler: Sebastian Clivaz xx Dariusz Zapolski x, Martin Horozov xx

Perfumerias Avenida: Silvia Dominguez xx 15, Laura Gil x, Krisi Tijana Givens x 6, Erika De Souza x 6, Kim Mestdagh x, Adaora Elonu xx 8, Angelica Robinson xx 10, D’Andra Moss xx 5, Laura Nicholls x 4, Maria Asurmendi x 3

Başantrenör: Miguel Angel Ortega

Galatasaray: Olivia Epoupa xx 9, Işıl Alben x 2, Jelena Dubljevic x 6, Kaela Davis x, Gintare Petronyte xx 12, Allie Quigley xxxx 24, Ewelina Kobryn x 2, Tuğba Taşçı x, Merve Uygül x

Başantrenör: Marina Maljkovic

1. Periyot: 17-9 (Perfumerias Avenida lehine)

Devre: 31-26 (Perfumerias Avenida lehine)

3. Periyot: 45-44 (Perfumerias Avenida lehine)

(İHA)
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