Galatasaray finalde

Galatasaray EuroCup Women yarı final turu rövanş maçında Perfumerias Avenida’ya 57-55 mağlup oldu. İlk maçı 69-62 kazanan sarı-kırmızılılar böylece adını finale yazdırdı.
Salon: Pabellon Arena
Hakemler: Sebastian Clivaz xx Dariusz Zapolski x, Martin Horozov xx
Perfumerias Avenida: Silvia Dominguez xx 15, Laura Gil x, Krisi Tijana Givens x 6, Erika De Souza x 6, Kim Mestdagh x, Adaora Elonu xx 8, Angelica Robinson xx 10, D’Andra Moss xx 5, Laura Nicholls x 4, Maria Asurmendi x 3
Başantrenör: Miguel Angel Ortega
Galatasaray: Olivia Epoupa xx 9, Işıl Alben x 2, Jelena Dubljevic x 6, Kaela Davis x, Gintare Petronyte xx 12, Allie Quigley xxxx 24, Ewelina Kobryn x 2, Tuğba Taşçı x, Merve Uygül x
Başantrenör: Marina Maljkovic
1. Periyot: 17-9 (Perfumerias Avenida lehine)
Devre: 31-26 (Perfumerias Avenida lehine)
3. Periyot: 45-44 (Perfumerias Avenida lehine)(İHA)