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Galatasaray'dan Mustafa Cengiz’in ifadeleriyle ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz’in dün yaptığı, "SPK’nın dolaplı girdaplarına direnmeyelim” sözüyle "Hukukun dolambaçlı yolları"nı kast ettiğini duyurdu.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:35
Galatasaray'dan Mustafa Cengiz’in ifadeleriyle ilgili açıklama

Konuyla ilgili sarı kırmızılı camiadan yapılan yazılı açıklamada, "Dün çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Başkanımız Mustafa Cengiz’in 23 Ocak Salı günü düzenlenen Mazbata Töreni’nde kullandığı bazı ifadelerin yanlış değerlendirildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayız. Sayın Başkan kullandığı “SPK’nın dolaplı girdaplarına direnmeyelim” sözleriyle tamamen "Hukukun dolambaçlı yolları" ifadesini kastetmiştir. Başkanımızın ifadeleri net olarak Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin istifalarına yöneliktir ve üyelerin istifa etmeyerek dolambaçlı yollara sapmamalarından bahsettiği ortadadır. Nitekim üyeler de istifa etmişlerdir. Bu vesile ile istifalarını bildiren Galatasaray Sportif A.Ş. eski yönetim kurulu üyelerine de teşekkürlerimizi sunarız. SPK, devletimizin en değerli, en önemli kamu kurumlarından biridir. Devletten gelen başkanımız Mustafa Cengiz’in tüm devlet kurumlarına saygısı doğru izleyenler tarafından açıkça görülmektedir" denildi.

Son Güncelleme: 25.01.2018 14:31
Anahtar Kelimeler:
Mustafa CengizGalatasaraySpk
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