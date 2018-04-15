Galatasaray Başakşehir’i 5 maç sonra yendi

Galatasaray, Medipol Başakşehir’i 4 lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 5 karşılaşma sonra mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Bu müsabaka ile sarı-kırmızılıların Başakşehir’e olan şanssızlığı sona erdi. Galatasaray, turuncu-lacivertlileri en son 3 Ekim 2015 yılında deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. O maçın ardından oynanan 4 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında Aslan, Başakşehir’i yenememişti.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)