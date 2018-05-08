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Galatasaray, Banvit’i yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Banvit, sahasında Galatasaray Odeabank’a 80-90 mağlup oldu.

08 Mayıs 2018 Salı 23:23
Galatasaray, Banvit’i yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Banvit, sahasında Galatasaray Odeabank’a 80-90 mağlup oldu.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Özlem Yalman xx, Serdar Ünal xx, Serhat Büker xx

Banvit: Adonis Thomas xx 3, Damian Kulig xx 9, Angelo Caloiaro xxx 27, Gasper Vidmar xx 13, Tony Taylor xxx 17, Andy Rautins xx 4, Rıdvan Öncel x 5

Başantrenör: Saso Filipovski

Galatasaray Odeabank: Dwight Hardy xxx 16, Emir Preldzic xxx 15, Göksenin Köksal xx 13, Gregory Renfroe xxx 22, Venard Hendrix xx 9, Jordan Taylor x 2, Adas Juskevicius xx 13

Başantrenör: Oktay Mahmuti

1. Periyot: 21-25 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 23-19 (Banvit lehine)

3. Periyot: 24-22 (Banvit lehine)

5 faulle çıkan: Andy Rautins (Banvit)
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