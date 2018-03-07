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Galatasaray Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında evinde oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

07 Mart 2018 Çarşamba 12:59
Galatasaray Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında evinde oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan birinci grup top kapma ve top saklama çalışması gerçekleştirirken, diğer grup ise dar alanda maç yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. İdmanda futbolcuların keyifli olduğunu gözlenirken, çift kale maçta Bafetimbi Gomis ile Garry Rodrigues’in attıkları goller dikkat çekti.

Sakatlıkları devam eden Denayer ile Eren Derdiyok antrenmana katılmazken, çalışmaları Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da izledi.

Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçı çalışmalarına bugün saat 16.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)
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