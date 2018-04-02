Galatasaray ara vermedi

Dün akşam Trabzonspor’u 2-1 ile geçen Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Trabzonspor’a karşı ilk 11’de forma giyen oyuncular, günü salondaki yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncuların yer aldığı antrenmanda ise ivmelenme ve sürat çalışmasının ardından koşu yapıldı.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

(İHA)