Galatasaray 3 maç sonra Trabzonspor’u yendi

Galatasaray, Trabzonspor’u 2-1 mağlup ettiği maçla birlikte bordo-mavilileri 3 maç aradan sonra yenmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Bu maç öncesinde bordo-mavililer, sarı-kırmızılıları ligde son 3 karşılaşmada da mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, galibiyetle bu kötü istatistiğe son verdi.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında ligde oynanan son 3 maçta şu sonuçlar alınmıştı.

22.10.2016 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1

18.03.2017 Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 0

29.10.2017 Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)