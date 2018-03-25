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Gaiantep 1 sayıyla kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Gaziantep Basketbol sahasında Yeşilgiresun Belediyespor’u 79-78 mağlup etti.

25 Mart 2018 Pazar 19:47
Gaiantep 1 sayıyla kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Gaziantep Basketbol sahasında Yeşilgiresun Belediyespor’u 79-78 mağlup etti.

KÜNYE

Salon: Şahinbey Karataş

Hakemler: Emin Moğulkoç xxx, Kaan Büyükçil xxx, Mehmet Karabilecen xxx

Gaziantep Basketbol: Sean Armand xxx 21, Carter JR xx 13, Orhan Haciyeva xx 14, Mıller xx 11, Balazıc x 2, Freımanıs x 6, Can Uğur x 3, Erol Can Çinko x 5, Murphy x 4

Yeşilgiresun Belediyespor: James xxx 19, Kenneth xxx 24, Buford xxx 17, Enes Berkay x, Dusan Cantekin x 2, Dragıcevıc x 4, Wıllıams x 4, Jefferson x 8

1. Periyot: 20-21 (Yeşilgiresun Belediyespor lehine)

Devre: 43-35 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 61-55 (Gaziantep Basketbol lehine)

5 faulle çıkanlar: Dragıcevıc, Jefferson (Yeşilgiresun Belediyespor), Erol Can Çinko (Gaziantep Basketbol)

(Abdülkadir Güneş - Barış Türel/İHA)
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