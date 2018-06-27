Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 23°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95955
ALTIN
186.140
DOLAR
4.6204
STERLİN
6.0624
EURO
5.3517
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Gael Monfils çeyrek finale yükseldi

Turkish Airlines Antalya Open’da Kaya Palazzo Resort’te 4 numaralı seribaşı olarak ter döken Gael Monfils, Sloven raket Blaz Kavcic’i üç sette 6-3 5-7 7-5 ile geçmeyi başararak çeyrek finale yükseldi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 19:05
Gael Monfils çeyrek finale yükseldi

Turkish Airlines Antalya Open’da Kaya Palazzo Resort’te 4 numaralı seribaşı olarak ter döken Gael Monfils, Sloven raket Blaz Kavcic’i üç sette 6-3 5-7 7-5 ile geçmeyi başararak çeyrek finale yükseldi.

Turkish Airlines Antalya Open’da heyecan tüm sürat devam ediyor. Tur seviyesinde yedi tekler şampiyonluğu bulunan ve dünya sıralamasının 41. basamağında yer alan Fransız raket, Kavcic karşısında çeyrek final biletini alırken, 2 saat 4 dakika kortta kaldı.

Uzun süre dünya klasmanında ilk 10 içerisinde yer alan 31 yaşındaki Monfils, çeyrek finalde İspanyol Guillermo Garcia-Lopez ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmadan sonra basın toplantısında konuşan Gael Monfils, "Antalya Open kortu oldukça hızlı bir zemin. Karakter oyunum olan savunma oyunumu etkileyen bir faktör oluyor. Kortun hızlı olması başta zorlasa da zamanla alıştım. Kalabalığa karşı oynamayı çok seviyorum taraftarda bugün çok destek verdi" diye konuştu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı
Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Donk ile sözleşme uzatıyor
Galatasaray, Donk ile sözleşme uzatıyor
BB Erzurumspor’un ilk transferi
BB Erzurumspor’un ilk transferi
Fenerbahçe transfer dönemine kilitlendi
Fenerbahçe transfer dönemine kilitlendi
"Fenerbahçe gibi çok önemli bir fırsat çıktı önüme’’
"Fenerbahçe gibi çok önemli bir fırsat çıktı önüme’’
Ali Koç: “Cocu’nun liderlik özelliği bizi etkiledi”
Ali Koç: “Cocu’nun liderlik özelliği bizi etkiledi”
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim