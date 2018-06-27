Gael Monfils çeyrek finale yükseldi

Turkish Airlines Antalya Open’da Kaya Palazzo Resort’te 4 numaralı seribaşı olarak ter döken Gael Monfils, Sloven raket Blaz Kavcic’i üç sette 6-3 5-7 7-5 ile geçmeyi başararak çeyrek finale yükseldi.

Turkish Airlines Antalya Open’da heyecan tüm sürat devam ediyor. Tur seviyesinde yedi tekler şampiyonluğu bulunan ve dünya sıralamasının 41. basamağında yer alan Fransız raket, Kavcic karşısında çeyrek final biletini alırken, 2 saat 4 dakika kortta kaldı.

Uzun süre dünya klasmanında ilk 10 içerisinde yer alan 31 yaşındaki Monfils, çeyrek finalde İspanyol Guillermo Garcia-Lopez ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmadan sonra basın toplantısında konuşan Gael Monfils, "Antalya Open kortu oldukça hızlı bir zemin. Karakter oyunum olan savunma oyunumu etkileyen bir faktör oluyor. Kortun hızlı olması başta zorlasa da zamanla alıştım. Kalabalığa karşı oynamayı çok seviyorum taraftarda bugün çok destek verdi" diye konuştu.

(İHA)