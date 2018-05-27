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Futbolun efsaneleri iftarda bir araya geldi

Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor, Eskişehirspor ve birçok önemli kulübün unutulmayan futbolcuları ve spor yöneticileri, Pendik’te FK 1864 Spor Kulübü’nün düzenlediği iftarda bir araya geldi. Geceye katılan spor adamları gelecek sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

27 Mayıs 2018 Pazar 21:36
Futbolun efsaneleri iftarda bir araya geldi

Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor, Eskişehirspor ve birçok önemli kulübün unutulmayan futbolcuları ve spor yöneticileri, Pendik’te FK 1864 Spor Kulübü’nün düzenlediği iftarda bir araya geldi. Geceye katılan spor adamları gelecek sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin İstanbul Pendik’te kurduğu FK 1864 10. Yılını Pendik’te bulunan bir otelde düzenlenen gecede kutladı. Düzenlenen geceye Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Katar’da takım çalıştıran Bülent Uygun’un yardımcısı Tansu Yaan, Fenerbahçe’nin efsane ismi Tuncay Akyüz, Galatasaray’ın efsane kaptanı Yusuf Altıntaş, Kocaelispor’un efsanesi Süha Özkan, Eskişehirspor’un efsanesi Ergin Demir, Karagümrük’ün unutulmayan ismi Armağan Turhan, Serbest dalış dünya rekortmeni Bilge Çingigiray, Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Atanur Aksoy ve Kafkas Dernekleri Federasyonu yöneticilerinin yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren Kafkasyalıların kurduğu STK’lar ve spor dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. Gecede 80’lerin ve 90’ların sembol isimleri hasret giderirken eğlenceli anlar yaşandı.

3 YILDA 100 BİN ÜYE HEDEFİ

İstanbul Pendik bölgesinde amatör kulüplerinden olan FK 1864’ün yeni seçilen başkanı İsa Tuncer açılış konuşmasında yeni yönetim hedeflerini sıralarken, “Biz Türkiye’de 6 milyondan fazla nüfusu olan Çerkes halklarıyız. FK 1864’ün 6 milyondan fazla doğal üyesi var. Tabii bizim en önemli hedefimiz 3 yıl içinde 100 bin üye yapıp en çok üyesi olan amatör spor kulübü olmak istiyoruz. Bu doğrultuda tesisleşip gençlerimizin ahlaklı sporcular olmasını sağlamak, Çerkes ahlakını aşılamak, onları kötü alışkanlıklardan da uzaklaştırmak istiyoruz. Diğer taraftan futbolcu yetiştiren bir kulüp olarak Türkiye’nin en büyük alternatif kulübü olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gecede FK 1864 takımına desteklerinden dolayı Mesut Bakkal’a Yılmaz Vural plaket takdim ederken, Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya’ya da Çerkes Kadınlar Teyamül Derneği Başkanı Günsel Şurdum Avcı plaket takdim etti.

“TARAFTARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK OLMASIN”

Gecede İHA’ya konuşan Göztepe’nin Başkan Vekili Talat Papatya yeni stadyum çalışması hakkında bilgi vererek, “Biz önümüzdeki dönem için yeni stadyum inşasına ağırlık verdik. Biliyorsunuz Göztepe Avrupa’da ilk yarı final oynayan bir takım. Her zaman hedefleri yüksek olan bir takım. Döviz kurundaki dalgalanmalar malumunuz. Allah tüm kulüplerin yardımcı olsun. Biz önümüzdeki sezon için dikkatli davranacağız. Transferler konusunda taraftarımızın beklentisi yüksek olmasın” dedi.

YILMAZ VURAL: BAŞKAN SEÇİLİRSE ESKİŞEHİR’DE DEVAM EDERİM

Geceye katılan Mesut Bakkal Alanyaspor ile önemli bir sezon geçirdiklerini, kalması durumunda önümüzdeki sezon için başarılı bir sezon geçirmek istediklerini söyledi. Gecede konuşan Eskişehirspor’un teknik direktörü Yılmaz Vural da Eskişehirspor’daki geleceği hakkında, “Ben Eskişehir’in düşme potasında olduğu son 5 haftada takımın başına geçtim ve Eskişehir’i düşmekten kurtardık. Kulüpte kalmak isterim. 7 Haziran’da kulübün kongresi var. Halil başkan tekrar başkan seçilirse yüksek ihtimal Eskişehir’de devam ederim” diye konuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)
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