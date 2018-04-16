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“Futbolcularımız konuştuklarımızı sahaya çok iyi yansıttı”

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Futbolcu kardeşlerimiz devre arasında konuştuklarımızı sahaya çok iyi yansıttı” dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 23:26
“Futbolcularımız konuştuklarımızı sahaya çok iyi yansıttı”

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Futbolcu kardeşlerimiz devre arasında konuştuklarımızı sahaya çok iyi yansıttı” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Osmanlıspor 3-1 geriye düştüğü maçta Trabzonspor’la 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, “Müsabakaya yüzde yüz 3 puan parolasıyla çıkmıştık. Kolay olmayacağını tabii ki biliyorduk. Trabzonspor’a baktığınız zaman son 6 maçın 4’ünü özellikle deplasmanda kazanmış ve formda gelen bir takım. Tabii ki eksikleri vardı ama mevcut kadrosuna baktığınız zaman sonuç olarak Trabzonspor. İyi çalıştık bu müsabakaya ve başladık çok basit iki gol yedik. Böyle önemli müsabakada 2-0’dan geri gelmek kolay değil. Trabzonspor da iyi oynadı. Biz ilk yarı istediğimiz baskıyı kuramadık. Soyunma odasına girdik ve sahaya çıkınca hamlelerimiz yaptık. Genel anlamda baskıyı kurmaya çalıştık. Musa’nın güzel golüyle oyuna geri döndük. Fakat 3. golü yedikten sonra tekrar bizim işimiz zorlaştı. Futbolcu kardeşlerimiz devre arasında konuştuklarımızı sahaya çok iyi yansıttı. İnanç ve ruh hali bu tür müsabakalarda çok önemli. Baskımızı çok iyi yükselttik ve 4-3’üde yakalayabilirdik. Bu bir puan maçtan önce az diyebilirdik ama müsabakadan sonra 3-1’den dönmek önemliydi. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerbirliği müsabakasına konsantre olup o maçtan 3 puan almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

(Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim - Emre Yüzügüldü /İHA)
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